Минск заявил, что при опубликовании ICAO данных с самолета Ryanair отпали бы ложные доводы

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Белорусские авиационные власти считают, что если бы Международная организация гражданской авиации (ICAO) опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета ирландской авиакомпании Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Белоруссии. Об этом заявил во вторник директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Он 28 июня принял участие в заседании Совета ICAO в формате видеоконференции, на котором был рассмотрен промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая.

"Мы считаем, что если бы ICAO опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Беларуси, - сказал Сикорский, слова которого приводит агентство БелТА. - Белорусской стороне непонятно, почему ICAO до сих пор не указала странам Европейского союза, Канаде, Украине и ряду других стран на нарушение с их стороны Чикагской конвенции при введении дискриминационных санкционных мер в отношении гражданской авиации Беларуси".

Он также подтвердил, что по итогам заседания Совета ICAO было принято решение продолжить расследование с целью установления фактов и представить доклад 13 сентября.

В ходе заседания Сикорский подчеркнул, что Белоруссия занимает транспарентную позицию в расследовании и предоставила ICAO самый большой объем информации и по настоящее время продолжает направлять материалы. "Авиация не должна втягиваться в политику. В белорусской авиации работают люди с различными паспортами, а на рейсах наших авиационных перевозчиков мы не разделяем людей по национальностям", - подчеркнул чиновник.

По его словам, если бы белорусская сторона не отреагировала "на эти два письма с угрозами, все мировое сообщество имело бы полное право обвинить ее в преступном бездействии". "Чтобы руководить авиацией, нужно быть высокопрофессиональным и компетентным специалистом, четко понимающим ответственность за действие или бездействие, влияющих на безопасность полетов и авиационную безопасность, - отметил Сикорский.- Поэтому считаю своим долгом разъяснить, что финансовая стабильность авиационной системы взаимозависима и взаимосвязана с безопасностью". По его словам, решения Евросоюза "о введение незаконных санкций создают проблемы, в том числе финансовые, не только для авиакомпаний Беларуси, но и ряда других стран".