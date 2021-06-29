Салливан надеется на возобновление консульских услуг по итогам переговоров с Москвой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан выразил надежду на то, что в результате переговоров с Москвой удастся восстановить платформу для предоставления консульских услуг.

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"Граждане России, подающие заявления о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз, должны обращаться куда-то еще, потому что у нас нет сотрудников, - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Дождь". - Жаль, что так сложилось. Надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги".

По словам посла, пока такого прогресса не произошло, у американской стороны физически нет персонала для этой работы.

"В прошлом месяце десяти дипломатам пришлось покинуть страну, потому что их объявили персонами нон-грата, все это привело к сокращению нашего персонала до такой степени, что мы физически не можем предоставлять услуги в Москве. Мы были вынуждены ограничиться только предоставлением экстренных услуг находящимся в России гражданам США", - указал Салливан.

Посол выразил надежду на то, что полученный на встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве импульс позволит улучшить ситуацию с работой диппредставительств.

"Я надеюсь, что с учетом импульса, заданного на встрече наших президентов в Женеве, мы сможем добиться прогресса <…> и улучшить ситуацию, в которой находятся дипломатические представительства двух наших стран", - сказал он.

Посол напомнил, что даже в период холодной войны дипломатические представительства США и СССР продолжали работать.

Ранее Салливан сообщил, что Путин и Байден отдельно обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами для работы в представительствах США на территории России.