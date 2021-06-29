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Нидерланды обсудят с Россией инцидент в Черном море

И.о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен заявила, что действия России "являются безответственными"

ГААГА, 29 июня. /ТАСС/. Нидерланды намерены обсудить с Россией инцидент в Черном море, в ходе которого, по утверждениям голландской стороны, российские истребители осуществляли имитацию атак на фрегат ВМС Нидерландов. Об этом заявила во вторник исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен.

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По ее мнению, данные действия "являются безответственными". "Фрегат Evertsen имеет полное право проходить там, - считает Бейлевельд-Схаутен. - Нет никаких оправданий для таких агрессивных действий, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обсудят это с Россией".

По данным Минобороны Нидерландов, инцидент произошел в прошлый четверг, 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма. Как утверждают в ведомстве, самолеты, вооруженные бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух - поверхность", пролетали в опасной близости и очень низко над фрегатом, осуществляя имитацию атак. Кроме того, после этого на Evertsen произошел сбой в работе электронного оборудования.

С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море.

Фрегат Evertsen входит в состав британской авианосной ударной группы во главе с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании. Корабли, по данным Минобороны, проводят учения с союзниками в регионе и осуществляют заходы в ряд портов.

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