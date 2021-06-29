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Конгресс может поддержать договоренности США и России по ПРО

При этом председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит допустил, что в Конгрессе поддержат и вероятные договоренности по ограничению ПРО

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит намерен поддержать новые российско-американские договоренности, нацеленные на укрепление стратегической стабильности, в случае их выработки Москвой и Вашингтоном. Влиятельный законодатель подтвердил это, отвечая во вторник на вопросы корреспондента ТАСС на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group). При этом Смит, представляющий правящую Демократическую партию, не исключил, что законодательная власть США может поддержать в том числе потенциальные российско-американские соглашения по ограничению определенных элементов противоракетной обороны (ПРО).

"Не могу говорить за [весь] Конгресс, могу говорить [только] за себя. Да, считаю, что в этом направлении нам необходимо двигаться", - заявил он в ответ на просьбу уточнить, поддержат ли американские законодатели потенциальные новые договоренности РФ и США по контролю над вооружениями.

"Самое опасное в мире сейчас - это расходование Россией, Китаем и Соединенными Штатами как продвинутыми военными державами немалых денег [на оборону]", - считает конгрессмен. "Мы постоянно создаем новые [военные] технологии: гиперзвуковые вооружения, искусственный интеллект, вооружения, использующие направленную энергию, противоракетная оборона, новые типы ядерных боезарядов", - отметил Смит. "И риск просчета велик. Да, все должны себя защищать. Но много битв начинается с того, что кто-то решает: знаю о намерении того-то нанести по мне удар, поэтому лучше мне действовать первым. Нам нужно вести переговоры на этот счет, чтобы понимать, как надлежащим образом осуществлять сдерживание друг друга", - убежден законодатель. "Поэтому я буду очень [активно] поддерживать это. И надеюсь, что администрация [президента США Джо] Байдена будет добиваться этого", - подчеркнул Смит, имея в виду соглашения по контролю над вооружениями.

Кроме того, глава профильного комитета нижней палаты Конгресса допустил, что на Капитолийском холме поддержат и вероятные договоренности по ограничению ПРО. "Нет, нельзя сказать, что это полностью исключено. Зависит от того, чем [именно] будет это", - заявил Смит. "Опять-таки: считаю, что мы должны добиваться [заключения] соглашений по контролю над вооружениями, касающихся спектра сил и средств. Да, мы [члены Конгресса] должны видеть, к чему сводится договоренность. Давать согласие на плохую сделку мы [американские законодатели] не будем. Однако скажу за себя, что чрезвычайно [твердо] поддерживаю разработку этого администрацией. И я буду очень [решительно] поддерживать ее усилия [такого рода]", - отметил законодатель, представляющий штат Вашингтон.

"Все зависит от того, в чем заключается договоренность. Тем не менее как минимум должен начаться диалог. Шарить во тьме с имеющимися современными вооружениями опасно", - добавил Смит.

Запуск диалога

Как сообщил 24 июня журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности могут пройти в июле. Затем это подтвердил и посол России в США Анатолий Антонов. О запуске указанного диалога было объявлено по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве 16 июня.

Предполагается, что со стороны России межведомственную делегацию на переговорах по стратегической стабильности будет возглавлять Рябков. Сложность в том, что кандидатура его американского визави еще не утверждена Сенатом Конгресса. Речь идет о заместителе госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Байден уже произвел это кадровое назначение, однако оно пока не одобрено верхней палатой Конгресса.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоРябков, Сергей Алексеевич
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