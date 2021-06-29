В США заявили, что ВВС за неделю совершили 133 рейса для вывоза техники из Афганистана

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Самолеты ВВС США, задействованные в выводе американского воинского контингента из Афганистана, совершили за неделю еще 133 рейса. Об этом сообщило во вторник Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.

Как отмечается в обнародованном командованием еженедельном отчете, "Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 896 рейсов военно-транспортных самолетов C-17" после того, как президент США Джо Байден объявил 14 апреля о решении вернуть солдат домой. По состоянию на 22 июня, таких рейсов было сделано 763.

"Помимо этого, 15 943 единицы различного военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны США для уничтожения. США также официально передали шесть баз в распоряжение афганского министерства обороны", - указывается в отчете.

Пентагон уже три недели подряд не меняет своей оценки степени завершенности процесса вывода войск из Афганистана - "более 50%". "Мы не будем больше обновлять такие данные, чтобы обеспечить безопасность проведения операции и защиту военнослужащих", - поясняется в сообщении.

Отправка отдельных подразделений на базы в США и вывоз техники начались в конце апреля. Предполагается, что к 11 сентября американских солдат в Афганистане не останется, за исключением отряда морских пехотинцев, охраняющих посольство в Кабуле. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов 21 июня заверил, что, несмотря на постоянно меняющуюся обстановку в Афганистане, в том числе из-за действий радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), американский контингент покинет страну в запланированные сроки. В то же время афганский министр иностранных дел Мохаммад Ханиф Атмар заявил 22 июня на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в его стране, что вывод иностранных войск будет завершен "через пару недель".

Военная операция в Афганистане началась в октябре 2001 года и стала самой продолжительной в истории США. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников превышала там 150 тыс. человек. На конец апреля в стране, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. Безвозвратные потери Минобороны США в афганской кампании составили 2,45 тыс. военнослужащих, ранения получили 20,7 тыс. человек.