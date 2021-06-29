Страны ООН достигли соглашения по бюджету миротворческих миссий

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН достиг договоренности относительно бюджета миротворческих миссий всемирной организации на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера поздно вечером пятый комитет пришел к соглашению относительно бюджета на миротворческие операции. Комитет, как ожидается, в ближайшее время формально одобрит резолюцию и направит ее в Генеральную Ассамблею ООН для утверждения. Благодаря этому нам не придется приостанавливать деятельность миротворческих миссий", - сказал он.

Споры вокруг нового бюджета миротворческих операций, который составляет $6 млрд, продолжались на протяжении последних недель. Если бы соглашения не удалось достичь к 1 июля, результатом могла бы стать приостановка работы некоторых миссий.