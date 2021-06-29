Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Верховная рада отменила штрафы гражданам Украины за въезд из неподконтрольной Киеву части Донбасса через Россию. Соответствующий законопроект украинские парламентарии приняли во вторник.

"Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)", - отмечается в пояснительной записке.

Депутаты считают, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных территорий. В то же время, отмечали парламентарии, жители региона нуждаются в посещении подконтрольной Киеву территории по разным причинам, в первую очередь связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.

Сейчас въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен ($60) до 5,1 тыс. гривен (свыше $180). Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года уже было оштрафовано за такое нарушение, влекут за собой штраф от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен ($300).

С начала пандемии украинские власти "с целью недопущения распространения коронавируса" неоднократно прекращали пропуск жителей Донецкой и Луганской народных республик через линию разграничения. Аналогичные решения принимались и властями республик. По данным офиса украинского омбудсмена, в Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через КПП. Таким образом, жители Донецкой и Луганской народных республик фактически лишены возможности даже получить свою пенсию.

Блокада Донбасса

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Чтобы получить свою пенсию и другие социальные выплаты, жители ДНР и ЛНР, включая немощных стариков и больных, должны выезжать на подконтрольную Киеву часть Донбасса. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.

В этой ситуации только РФ на систематической основе оказывает региону гуманитарную помощь.

Вопрос конфликта в Донбассе уже семь лет является предметом переговоров в рамках нормандского формата и контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако подписанные сторонами минские соглашения, которые лежат в основе урегулирования, до сих пор не реализованы. Вопрос выплаты пенсий неизменно стоит на повестке заседаний гуманитарной подгруппы контактной группы, но его решение блокируется украинской стороной.