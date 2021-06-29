Псаки: решение о расследовании обрушения дома во Флориде примут после заключения экспертов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты Национального института стандартов и технологий США занимаются сбором информации на месте обрушения здания во Флориде, решение по расследованию будет принято по итогам работы. Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 1 июля посетят штат. По словам Псаки, Байден намерен поблагодарить "спасателей, сотрудников чрезвычайных служб, всех тех, кто работает без устали все время, а также встретиться с семьями, которые столкнулись с этой трагедией". "Президент хочет удостовериться, что местные власти и власти штата располагают необходимыми ресурсами в рамках одобренного режима чрезвычайной ситуации", - добавила она.

"Президент поддерживает [проведение] расследования, об этом я говорила вчера. Я не могу углубляться в конкретику, кто будет вести расследование. <...> Национальный институт стандартов и технологий США имеет полномочия расследовать разрушения в зданиях, - сказала пресс-секретарь. - <...> Они объявили об отправке шести экспертов и инженеров для сбора информации, что будет использовано для определения расследования".

"Мы рассмотрим [данные], если будет принято решение о том, как мы можем помочь в защите инфраструктуры в стране", - отметила представитель администрации США.

12-этажный жилой дом в Серфсайде, находящемся в окрестностях Майами, обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, погибли 11 человек, судьба еще 150 остается неизвестной.