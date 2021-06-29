Bloomberg: США ограничат воздушное сообщение с Белоруссией

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Белоруссией в связи с задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, о соответствующих шагах будет объявлено уже во вторник. Bloomberg отмечает, что ограничительные меры были разработаны Минтрансом США в сотрудничестве с Госдепартаментом.

Агентство напоминает, что ранее американские власти из-за инцидента с самолетом компании Ryanair объявили о приостановке действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года. На фоне этого, указывает Bloomberg, ограничительные меры со стороны Минтранса будут носить "символический характер" с целью обозначить "сохраняющуюся у США озабоченность" в связи с задержанием Протасевича.