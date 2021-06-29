СМИ: Минздрав Чехии запретил жителям поездки в Россию из-за угрозы коронавируса

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии приняло во вторник решение запретить жителям республики поездки в Россию и Тунис, которые были определены как страны с экстремальным риском заражения коронавирусом. Об этом сообщило Чешское радио .

Поездки в РФ запрещены с предстоящего четверга, в Тунис - со следующей недели. Отмечается, что Минздрав страны принял это решение из-за распространения в этих странах новых штаммов коронавируса. Запрет будет действовать до конца июля.

При этом, согласно радио, поездки в РФ и Тунис будут разрешены в случае неотложной необходимости, а также при получении предварительного согласия МИД Чехии. Запрет на выезд из республики не распространяется на граждан этих стран, временно находящихся на территории Чехии.

К сегодняшнему дню в списке стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, составленном Минздравом Чехии, находятся 14 государств. Выезд в них запрещен жителям республики.