Макрон объявил о финансировании в размере более €8 млрд на нужды научных исследований

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил во вторник о выделении в стране €4 млрд государственных и более €4 млрд частных инвестиций на нужды научных исследований и инноваций, в том числе в сфере создания вакцин. Трансляцию выступления французского лидера на презентации программы "Стратегии инноваций в здравоохранении - 2030" провел Елисейский дворец на своей странице в Twitter.

В ходе выступления Макрон признал, что у его страны имеются отставания и ряд недостатков в этой сфере. "Не могу заявить, что я невероятно горжусь нашим уровнем научных исследований", - сказал он.

Теперь, по словам французского президента, программа активизации исследований и разработок предусматривает, в частности, создание крупных научно-исследовательских кластеров. "По четыре миллиарда со стороны государства и частного сектора - это свидетельство возникновения мощной стратегии ускорения темпов научных исследований", - подчеркнул Макрон. При этом он напомнил, что научные исследования будут по-прежнему финансироваться и по линии ранее существовавшего закона о многолетней деятельности в этой сфере.

На что пойдут деньги

Из объявленного объема государственных средств €400 млн будут направлены на приоритетные исследовательские программы, а на создание кластеров - €600 млн, пояснил французский президент. По его словам, в кластерах научно-исследовательская деятельность будет сочетаться с оказанием медицинской помощи, деятельностью представителей частного сектора, применением инноваций в промышленности. Так, онкологический Институт имени Гюстава Русси будет взаимодействовать со знаменитой парижской Политехнической школой, крупным государственным научно-исследовательским центром Сакле (к югу от Парижа), фармацевтической корпорацией Sanofi и Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований. Все это будет организовано на базе ранее принадлежавшего МВД форта Де ла Редут.

Еще €300 млн будут направлены на создание исследовательской инфраструктуры и объектов, в частности банков данных. Несколько десятков миллионов евро государство выделит на финансовую поддержку талантливых исследователей, что позволит им создавать необходимые лаборатории во Франции. Каждый из них при этом получит по €3-5 млн, сообщил Макрон.

На разработку методов биотерапии государство направит €800 млн, к чему частные финансовые фонды добавят еще €2 млрд. На цифровые технологии здравоохранения выделяется €650 млн, еще €1,5 млрд составят частные инвестиции. Сектор исследования новых и инфекционных заболеваний получит €750 млн.

Медицинские стартап-компании получат через Государственный инвестиционный банк €2 млрд. Еще €1,5 млрд выделяются на поддержку европейских проектов по индустриализации.

Объявленный президентом Франции план был разработан на основе представленного ему доклада экспертов Стратегического совета индустрий здравоохранения. В нем содержалось около двух сотен предложений. При этом высказывалась критика в связи с существованием немалого числа преград на пути научных исследований, в частности отсутствия сотрудничества между целым рядом структур.