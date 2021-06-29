{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Блинкен заявил, что США и Иран устранили только часть из имеющихся разногласий

Госсекретарь считает, что все зависит от решений, которые принимаются в Тегеране верховным лидером

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. США и Иран на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене устранили только часть из имеющихся разногласий, их полное преодоление зависит от Тегерана. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации. Стенограмму беседы распространил во вторник Госдепартамент.

"Мы уже провели шесть раундов переговоров с Ираном не напрямую, через наших европейских партнеров. Мы сгладили многие разногласия, которые существовали в отношении того, как вернуться к ядерному соглашению (СВПД - прим. ТАСС), но мы не устранили их все. При этом сохраняются некоторые весьма существенные разногласия. Я не могу сказать, удастся ли нам преодолеть эти разногласия. В основном это зависит от решений, которые принимаются в Тегеране верховным лидером (руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - прим. ТАСС)", - отметил Блинкен.

Теги
СШАИранБлинкен, Энтони
В Пентагоне уточнили цели ударов США по Сирии и Ираку
Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил, что удары с воздуха были нанесены по объектам, связанным с применением вооруженными группировками беспилотных летательных аппаратов
Читать полностью