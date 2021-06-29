Блинкен сообщил, что администрация США пересматривает свою политику в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация находится в процессе пересмотра своей политики в отношении Кубы, в рамках которого основное внимание уделяется демократическим принципам и правам человека. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации. Стенограмму беседы распространил во вторник Госдепартамент.

"Мы сейчас находимся в процессе пересмотра своей политики в отношении Кубы. Мы, президент [США Джо] Байден находится у власти около шести месяцев. У нас было много дел", - отметил он.

"Я могу сказать вам, что, исходя из основных принципов, любая наша политика будет основываться на демократии и правах человека, и мы хотим быть уверены, что делаем все возможное, чтобы предоставить кубинскому народу возможность самому определять свое будущее", - добавил госсекретарь.