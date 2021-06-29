Байден: США готовы ответить в случае новых атак на персонал и объекты в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпримут дальнейшие действия, если угрозы или нападения в отношении американского контингента в Ираке и Сирии продолжатся. Об этом говорится в письме главы Белого дома Джо Байдена в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, распространенном во вторник пресс-службой американского лидера.

По версии Байдена, он санкционировал применение силы 27 июня в пограничных районах Ирака и Сирии "для сдерживания Ирана и проиранских вооруженных групп в проведении или поддержке дальнейших ударов в отношении американских объектов и персонала". "США предприняли эти необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом и в рамках осуществления неотъемлемого права на самооборону на основе 51-й статьи Устава ООН, - утверждается в тексте. - США готовы предпринять дальнейшие действия при необходимости и целесообразности в ответ на дальнейшие угрозы или нападения".

В послании перечисляется серия атак, которые, по версии США, были направлены против американских объектов и контингента. В частности, ракетным обстрелам подверглись база иракских ВВС Балад (14, 18 апреля и 3 мая), район около багдадского международного аэропорта (2 мая), база ВВС Айн-эль-Асад (4 и 24 мая). Нападения с помощью беспилотников осуществлялись в отношении объектов США в иракском Эрбиле (14 апреля) и рядом с багдадским аэропортом (9 июня), базы ВВС Айн-эль-Асад (8 мая).

Как информировал в понедельник телеканал Al Arabiya, в результате авиаударов США погибли семь бойцов отрядов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Помимо этого, по данным сирийского информационного агентства SANA, в результате одного из ударов ВВС США погиб ребенок, еще три человека получили ранения.

В свою очередь "Аль-Хашд аш-Шааби" в распространенном заявлении признало гибель четырех своих бойцов, а также нанесение ущерба нескольким беспилотникам и складам с тяжелым вооружением.