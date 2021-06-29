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Минтранс США предложил запретить авиасообщение с Белоруссией

© Стрингер/ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта США выпустило во вторник распоряжение, в котором предлагается запретить коммерческое авиасообщение с Белоруссией. Согласно документу, распоряжение основано на решении Госдепартамента о том, что в свете изменения маршрута рейса Ryanair 23 мая "в интересах внешней политики США будет ограничить транспортное сообщение между США и Белоруссией".

Минтранс США также допустил исключения по ограничению авиасообщения с Белоруссией, они будут рассмотрены на индивидуальной основе

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