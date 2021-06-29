В Пентагоне уточнили цели ударов США по Сирии и Ираку

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Американские удары с воздуха в Ираке и Сирии были нанесены по объектам, связанным с применением вооруженными группировками беспилотных летательных аппаратов. Такие данные изложил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Знаем, что поразили то, по чему целились, и что мы уничтожили структуры, по которым наносился удар", - заявил представитель Министерства обороны США, комментируя нанесенные в воскресенье удары. "Эти структуры были напрямую связаны конкретно с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов - в плане относящихся к этому логистики и ремонта, командования и управления, запуска и возвращения, а также, возможно, передачи техники и поддержки системы", - утверждал Кирби. Он отказался уточнить, имеются ли жертвы вследствие этих американских бомбардировок. По словам представителя американского военного ведомства, ВС США продолжают оценивать последствия ударов.

При этом Кирби заверил, что Вашингтон не стремится к обострению обстановки на Ближнем Востоке или в отношениях с Ираном. "Никто не заинтересован в эскалации напряженности. Никто не заинтересован в сохранении насилия в Ираке или Сирии", - сказал представитель Пентагона. "У нас, - повторил Кирби, - нет заинтересованности в эскалации [напряженности] в какого-то рода более широкий конфликт".

Отвечая на вопросы об обстреле в понедельник американской базы в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, представитель Пентагона заявил: "Мы все еще оцениваем эту ракетную атаку". Кирби пояснил, что Минобороны США пока не в состоянии сказать, сколько именно ракет было выпущено по американской базе. "Мы все исходим из того, что они были выпущены поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками или группировкой", - отметил он.

В соответствии с приведенными им сведениями, "был нанесен структурный ущерб двум строениям в данном комплексе". "Потерь среди сил США в результате [удара] нет", - подчеркнул представитель Пентагона.