Лидер праймериз демократов на пост мэра Нью-Йорка почти потерял преимущество

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Лидирующий на праймериз Демократической партии США по выборам кандидата на пост мэра Нью-Йорка Эрик Адамс почти полностью потерял преимущество после подсчета менее чем половины поданных по почте голосов. Обновленные итоги голосования приводит во вторник избирательная комиссия Нью-Йорка.

Эрик Адамс всего на 2,2 процентных пункта опережает занимающую второе место бывшую главу санитарной службы города Кэтрин Гарсию. У Адамса 51,1% голосов, у Гарсии - 48,9%. В абсолютном выражении разрыв составляет менее 16 тыс. голосов.

По итогам голосования непосредственно в день праймериз 22 июня глава района (боро) Бруклин Эрик Адамс набирал 31,7% голосов. Его соперницы значительно отставали - бывшая помощница действующего мэра Билла де Блазио Майя Вайли набрала 22,3%, а бывшая глава санитарной службы Кэтрин Гарсия - 19,5%. Однако оставались неподсчитанными более 220 тыс. голосов, которые избиратели решили подать по почте.

Кроме того, на праймериз демократов в Нью-Йорке впервые была применена система "ранжированного выбора". Избиратели могли назвать пять кандидатур на пост мэра, распределив их в зависимости от того, кого они хотят видеть главой города в первую очередь, кого - во вторую, кого - в третью и так далее. Набравший наименьшее число голосов кандидат отсеивается из списка, а отданные за него голоса распределяются между кандидатами, которые были "вторым выбором" в бюллетене. Избирательная комиссия провела уже 11 раундов отсеивания, оставив Адамса и Гарсию.

К 29 июня избирательная комиссия подсчитала около 100 тыс. поданных дистанционно голосов, остается подсчитать около 125 тыс. голосов.

Судьба Нью-Йорка

Подобное развитие событий было маловероятным. Согласно данным общественной социологической компании FairVote, которая проводила исследования также и на выборах мэра Нью-Йорка, всего с 2004 года выборы в США 128 раз прошли по этой системе. Лишь в трех случаях победу одержал кандидат, занявший второе место.

В Нью-Йорке преобладают демократы, кандидат от этой партии практически без сомнений станет мэром города на осенних выборах. Эрик Адамс - темнокожий, бывший капитан полиции, проводивший избирательную кампанию под лозунгом восстановления закона и порядка, а также финансирования полиции. Его победа или поражение в Нью-Йорке могут оказаться знаковыми для развития Демократической партии США. Итоги выборов могут оказаться судьбоносными и для Нью-Йорка, все еще оправляющегося от пандемии и прошлогодних беспорядков.