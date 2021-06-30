США заявили, что не установили источник предполагаемых атак направленной энергией

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Администрация США пока не выяснила, кто несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые, по некоторым утверждениям, могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с возможным применением "направленной энергии". Это подтвердил во вторник на интернет-брифинге для вашингтонской группы военных обозревателей, участником которой является ТАСС, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

"Принимая во внимание рассказанное ими [должностными лицами правительства США] к сегодняшнему дню Конгрессу, могу заявить: не испытываю уверенности в том, что правительство отвечает на эти атаки всеобъемлющим и эффективным образом с той скоростью, которая требуется", - отметил законодатель. "Мы [члены Конгресса] будем добиваться получения ответов. Однако нам нужно больше ясности о происходящем, о том, кто несет ответственность, что мы можем сделать, чтобы защитить лиц, подвергающихся атакам", - сказал Смит.

С его точки зрения, основным вопросом в данном деле является "установление ответственности". "Это был вызывающий самое большое разочарование вопрос, который мы [законодатели] задавали [официальным лицам американской администрации]. Они, по сути, говорили: мы не знаем <...>", - поведал конгрессмен. Он убежден, что надо выяснять прежде всего, "кто этим занимается и почему".

"Безусловно, складывается впечатление, что реакция [администрации США] на это [такие предполагаемые атаки] была замедленной. Знаю одно: они не информировали Конгресс о том, что делают", - подчеркнул Смит. "У нас [законодателей] был на этот счет один брифинг [с участием сотрудников соответствующих ведомств американской администрации] примерно неделю назад. Он совершенно не удовлетворил. По сути, было много "мы не знаем", "мы не уверены", - отметил глава комитета. По его оценке, остальные ответы тоже не были содержательными.

"Понимаю, что наш аппарат, отвечающий за национальную безопасность - Министерство обороны США и другие [ведомства], - зачастую не горит желанием делиться конкретной информацией с членами Конгресса по ряду различных причин. Возможно, они [в случае с упомянутым брифингом] просто темнили, поскольку переживали о [возможных] утечках информации", - добавил Смит.

"Акустические атаки"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

В конце апреля схожие сведения распространила газета Politico. По ее версии, загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Затем телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным CNN, власти США ведут расследование еще как минимум по двум подобным инцидентам, произошедшим в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.

В обнародованном 30 апреля совместном письменном заявлении руководители специального комитета по разведке Сената - демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио - утверждали, что число предположительных тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом, по всей видимости, увеличивается.

Между тем газета The Washigton Post со ссылкой на свои источники сообщила 27 июня, что разведсообщество США возлагает ответственность за эти инциденты на Россию.