Спецдокладчик ООН выступил за расследование обстоятельств казней 1988 года в Иране

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман выступил за проведение независимого расследования обстоятельств казней, осуществленных в Иране в 1988 году. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью агентству Reuters.

"Думаю, что пришло время и крайне важно сейчас, когда президентом избран [Эбрахим] Раиси, начать расследовать то, что происходило в 1988 году, и понять роль отдельных лиц [в событиях того времени]", - сказал Рехман. По его словам, из Ирана поступают сообщения о попытках уничтожить свидетельства о казнях и массовых захоронениях.

Рехман подчеркнул, что располагает показаниями очевидцев событий, происходивших в Иране в 1988 году, и готов передать их в Совет ООН по правам человека или иную структуру, которая будет готова провести расследование. Он отметил, что такое расследование будет соответствовать интересам Ирана, так как у стран Запада может возникнуть "крайне сильное беспокойство по поводу [избранного] президента и той роли, которую он, как утверждается, сыграл" в событиях 1988 года, будучи выносившим приговоры судьей. Раиси, победивший на состоявшихся 18 июня выборах президента Ирана, находится в санкционных списках США в связи с подозрениями в нарушении прав человека.

В 1988 году Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Иране, в которой была выражена серьезная озабоченность по поводу казней политических заключенных. Как отмечалось в резолюции, в стране выносились произвольные и бесконтрольные судебные решения, у судимых отсутствовала возможность получить юридическую защиту или подать апелляцию. В кругах иранской эмиграции указывали, что среди казненных были находившиеся в тюрьмах руководители Народной партии Ирана, активисты Организации федаинов иранского народа, моджахединов иранского народа, других движений и политических организаций. По данным правозащитной организации Amnesty International и ряда других НПО, число казненных могло превысить 5 тыс. человек, однако официальный Тегеран отрицает факт осуществления массовых казней в 1988 году.