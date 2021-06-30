CNN: США оставят в Афганистане около тысячи военных для охраны дипломатов и аэропорта

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Вашингтон, вероятнее всего, оставит в Афганистане около тысячи американских военных для охраны посольства США и аэропорта в Кабуле после вывода из страны основной части своего контингента. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как уточнили его источники из числа официальных лиц, "США могут завершить вывод войск из Афганистана в течение нескольких дней". По сведениям канала, "до тысячи военных США могут остаться в стране после официального вывода войск для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта в этом городе". Как отмечается в публикации, "пока нет ясности, сколько военных НАТО останется" в стране.

Агентство Associated Press (AP) на прошлой неделе сообщило, что Вашингтон, вероятнее всего, оставит в Афганистане около 650 американских военных для обеспечения безопасности дипломатов. Агентство также отмечало, что несколько сотен военных США останутся в аэропорту Кабула до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности. Как информировало AP, предполагалось, что это будет временной мерой, пока охрану аэропорта не возьмут на себя турецкие силы.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что воинский контингент США, предположительно, покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.