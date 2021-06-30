Блинкен заявил, что Минтранс по его просьбе предложил ограничить авиасообщение с Минском

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта США по просьбе госсекретаря Энтони Блинкена выпустило во вторник распоряжение, в котором предлагается запретить коммерческое авиасообщение с Белоруссией. Соответствующее сообщение глава американской дипломатии опубликовал в Twitter .

"Благодарю министра транспорта Пита Буттеджаджа и Минтранс за оперативное представление распоряжения по моей просьбе с предложением запретить продажу пассажирских авиабилетов между США и Белоруссией. Мы привлекаем режим [белорусского лидера Александра] Лукашенко к ответу за его опасные действия и пренебрежение международными нормами", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Предлагаемый Минтрансом "запрет предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, соответствующих национальным интересам США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности", отмечается в распространенном ведомством заявлении. Данное решение Вашингтон связывает с инцидентом с самолетом компании Ryanair.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta ("Нехта"). Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана гражданка РФ София Сапега.