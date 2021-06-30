Глава профильного комитета Конгресса США не будет добиваться отказа от программы новых МБР

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) не намерен добиваться ликвидации дорогостоящей программы создания новой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования. Влиятельный американский законодатель сообщил об этом во вторник на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей, участником которой является ТАСС.

Программа, о которой говорил Смит, известна в США по аббревиатуре GBSD (Ground Based Strategic Deterrent, "Стратегическое сдерживание наземного базирования"). На нее намечалось выделить порядка $100 млрд. В результате реализации этой программы предполагается заменить МБР Minuteman III, стоящую на боевом дежурстве в США с 1970 года. На отказе от программы или сокращении ее масштабов настаивали некоторые представители правящей Демократической партии и неправительственные американские специалисты.

"Мы не будем "убивать" программу GBSD. Оставим ее. С Minuteman III в течение какого-то времени все будет нормально. Нужно будет посмотреть на [новую] ядерную доктрину [США] и решить: может, нам требуется только 200, а не 400 [МБР]", - заявил законодатель, имея в виду тот факт, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует в ближайшее время приступить к пересмотру ядерной доктрины США. "Но не думаю, что за счет продления срока службы Minuteman III мы решим задачу", - подчеркнул Смит.

"Как выяснилось, продление срока службы Minuteman, как нам в настоящее время объясняют, является более дорогостоящим, чем строительство GBSD", - отметил глава комитета.

"Это не означает, что нам нужно так же много МБР, как диктовалось предыдущей ядерной доктриной, или даже того, что нам [вообще] нужен этот компонент [ядерной] триады", - добавил Смит. К отказу от МБР администрацию Байдена призывает целый ряд американских негосударственных экспертов. Тем не менее руководство Пентагона и командование ВС США уточняли в последние месяцы, что выступают за сохранение триады.

Кроме того, Смит подтвердил, что в свете начала выработки новой ядерной доктрины считает преждевременным возможное заключение Министерством обороны США контракта с корпорацией Raytheon на производство новой крылатой ракеты воздушного базирования с атомной головной частью. Конгрессмен призвал отложить решение вопросов о реализации определенных программ модернизации ядерного арсенала США или отказе от них до завершения пересмотра доктрины.