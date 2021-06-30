СМИ: неизвестные забросали камнями автомобиль министра транспорта Колумбии

БОГОТА, 30 июня. /ТАСС/. Группа неизвестных забросала камнями кортеж автомобилей, в одном из которых находилась министр транспорта Колумбии Анхела Ороско. Об этом во вторник сообщила радиостанция Efe Eme.

По ее данным, инцидент произошел во вторник днем на северо-западе Боготы. Министр покидала мероприятие, посвященное строительству метро в колумбийской столице, когда неизвестные атаковали кортеж. Камни попали в боковые стекла, а также корпус машины. Никто не пострадал.

Власти начали расследование.