В Нью-Йорке признали ошибку при подсчете голосов на праймериз перед выборами мэра

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Нью-Йорка признала, что была допущена ошибка при подсчете промежуточных результатов первичных выборов среди демократов, претендующих на пост мэра. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте данного органа.

Ранее в этот же день комиссия опубликовала результаты обработки части поданных по почте избирательных бюллетеней. Эти данные свидетельствовали о том, что лидировавший ранее на праймериз демократов президент района Бруклин Эрик Адамс в значительной степени утратил имевшееся у него преимущество.

Спустя несколько часов комиссия удалила со своего сайта эту информацию. Представители указанного органа отметили, что "имели место расхождения" в приведенных данных. В комиссии сообщили, что пытаются установить причину произошедшего и призвали кандидатов "проявить терпение". Публикация новой информации ожидается в среду.

Первичные выборы, по итогам которых будут определены кандидаты на должность мэра от каждой партии, состоялись в Нью-Йорке 22 июня. Их окончательные результаты, как ожидается, будут известны не ранее середины июля.

Выборы нового мэра намечены в Нью-Йорке на 2 ноября. Многие местные СМИ отмечают, что победитель праймериз демократов, вероятнее всего, одержит верх и во всей борьбе за пост мэра. Политики-республиканцы, участвующие в гонке, существенно уступают демократам по популярности.

Действующий мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио, занимающий свой пост на протяжении двух сроков, не имеет права вновь баллотироваться.