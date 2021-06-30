СМИ: в прокуратуру Японии направили документы по делу сотрудника торгпредства РФ

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Полиция префектуры Канагава на востоке Японии направила в прокуратуру документы по делу сотрудника торгпредства РФ, которому якобы были незаконно переданы данные о военных технологиях бывшим сотрудником японской исследовательской компании. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Ранее в японских СМИ появилась информация о задержании полицией префектуры Канагава бывшего главы исследовательской компании Кадзуо Миясаки, который подозревается в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику российского торгпредства информации, касающейся военных технологий. Среди них, по данным телеканала NHK, якобы была техническая литература, содержащая информацию об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B, который разрабатывается корпорацией Boeing по заказу Пентагона.

В посольстве РФ в Токио заявили, что считают нелепыми сообщения японской полиции об этом деле. В диппредставительстве также сообщили, что сотрудник торгпредства уже покинул Японию.