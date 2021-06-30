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ВМС Ирана начали учения в Каспийском море

В ходе маневров будут отрабатываться действия военно-морского спецназа

ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы Ирана начали в среду утром учения в Каспийском море. Об этом сообщило агентство Fars.

Отмечается, что в маневрах задействованы различные виды военных судов, ракетные системы залпового огня, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в ходе учений будут отрабатываться действия военно-морского спецназа иранских вооруженных сил.

В качестве задачи маневров обозначено укрепление всесторонней безопасности в регионе Каспийского моря.

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