СМИ: в Индии 798 врачей умерли от ковида в этом году

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июня. /ТАСС/. Не менее 798 индийских медиков умерли в первой половине этого года от ковида во время второй волны эпидемии. Об этом в среду сообщает газета Times of India со ссылкой на данные Индийской медицинской ассоциации (IMA).

Что нам о нем известно?

Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?

Наибольшие потери от заражения вирусом понесли медики в столичной территории Дели, где в этом году умерли 128 инфицированных коронавирусом врачей. В восточном штате Бихар число умерших врачей составило 115, в северном штате Уттар-Прадеш - 79.

В прошлом году по всей Индии от последствий коронавируса умерли 748 медиков.

Обращаясь к индийским врачам по случаю отмечаемого в стране 1 июля Дня медицинского работника, премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул решающий вклад медиков в борьбе с распространением коронавируса и в спасении жизней миллионов соотечественников от смертельно опасной инфекции.

За минувшие сутки медики Индии зарегистрировали 45 951 новый случай заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 30 362 848. Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за последние 24 часа на 817, это самый низкий уровень за последний 81 день. Общее число умерших составило 398 454.