ЕС не намерен сворачивать упрощенный визовый режим с Минском

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз на намерен разрывать документ об упрощении визового режима с Белоруссией после запуска Минском процесса приостановки действия соглашения о реадмиссии. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, в частности, обязательства сторон принимать обратно прибывших с их территории нелегальных мигрантов, его подписание было со стороны ЕС условием для ведения в прошлом году упрощенного визового режима с Белоруссией. Массрали не ответила на вопрос, в какой мере упрощенный визовый режим действует на практике в условиях ковидных ограничений и приостановки выдачи краткосрочных виз.

"Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии не предусматривает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима, - заявила она. - Соглашение об упрощении визового режима - это один из наиболее важных инструментов для поддержания тесных контактов между жителями Белоруссии и стран Евросоюза. Действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко ведут страну к изоляции, однако ЕС делает все возможное, чтобы белорусский народ не был изолирован".

"ЕС сожалеет о решении Минска начать процедуру приостановки действия соглашения о реалмиссии, которое вступило в силу только в прошлом году. Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги", - отметила она.

Упрощение визового режима

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС - Белоруссия вступили в силу 1 июля 2020 года в период краткосрочного потепления отношений между Минском и Брюсселем перед августовскими выборами президента в Белоруссии.

Соглашение об упрощении визового режима облегчает для белорусских граждан получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз, поскольку визовый сбор снижается до 35 евро и отменяется для определенных категорий путешественников. Кроме того, снижаются максимальный размер сбора за обслуживание (взимаемый визовыми центрами) и срок, в который консульства принимают решения по заявлению о выдаче визы. Несколько категорий путешественников смогут получать многократные визы с увеличивающимся сроком действия (до пяти лет). При этом им придется представлять меньше документов, подтверждающих цель поездки.

В настоящий момент в условиях COVID - ограничений и фактической приостановки выдачи туристических виз - этот режима фактически не используется.

Санкции и ответ

Приостановка действия соглашения о реадмиссии стало одной из ответных мер, которые Минск предпринял в ответ на введенные 24 июня экономические санкции Евросоюза.

Санкции ЕС включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.

К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и "Белаз". Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.