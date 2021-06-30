Оппозиция Испании обжаловала решение кабмина о помиловании каталонских политиков

МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Испанская оппозиционная Народная партия (НП) обжаловала в Верховном суде (ВС) страны решение правительства о помиловании каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года. Об этом заявил в среду глава НП Пабло Касадо, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

"Я объявляю, что мы обжаловали в ВС предоставление этих помилований как политическая партия, которая представляет [интересы] миллионов испанцев", - сказал лидер оппозиции. Он также призвал премьер-министра Педро Санчеса уйти в отставку, распустить парламент и провести внеочередные всеобщие выборы.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года ВС вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. 22 июня текущего года правительство Испании одобрило помилование осужденных, хотя ВС выступил против данной меры.