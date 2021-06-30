СМИ: индонезийские спасатели ищут 14 человек после крушения парома у берегов Бали

СИНГАПУР, 30 июня. /ТАСС/. Индонезийские спасатели и военные продолжают поиски четырнадцати человек, пропавших без вести после крушения парома около побережья острова Бали. Об этом в среду сообщило агентство Antara.

"По предварительным данным, полученным нами от администрации порта Гилиманук, шесть человек погибли, 33 выжили, 14 числятся пропавшими без вести", - сообщил агентству представитель военных Юли Эко. По его словам, на борту судна находились 12 членов экипажа и 41 пассажир.

Судно, которое отправилось с острова Ява, 29 июня перевернулось из-за больших волн и затонуло около провинции Бали. Ранее региональные власти сообщали о шести погибших, восьми пострадавших и шести пропавших без вести.