Азербайджан предложил Армении начать двусторонние переговоры по делимитации границы

БАКУ, 30 июня. /ТАСС/. Азербайджан предлагает Армении начать двусторонние переговоры по делимитации и демаркации границы между двумя странами. Об этом заявил в среду глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, выступая на 43-м заседании Совета министров иностранных дел стран - членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Азербайджан освободил бывшую 30 лет оккупированной государственную границу с Арменией, и сейчас мы сооружаем инфраструктуру пограничного контроля. Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границы. Азербайджан ждет положительной реакции из Армении", - цитирует Байрамова пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства заявил, что нет никакой альтернативы для обеспечения мира и стабильности в регионе, кроме как установить хорошие, добрососедские отношения. "Сейчас есть уникальный шанс построить такие отношения, последовательно реализуя пункты подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления", - добавил Байрамов.

Осенью прошлого года обострилась ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, там начались активные боевые действия, конец которым удалось положить после подписания трехстороннего заявления лидеров России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года. По его условиям азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

В результате этого Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и прошли вглубь армянской территории. С тех пор стороны периодически сообщают об инцидентах.