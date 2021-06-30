Reuters: ЕС расширит список стран, из которых будет разрешен въезд по незначимым причинам

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Европейский союз принял решение добавить Канаду и 10 других государств в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его информации, послы 27 стран - членов ЕС одобрили расширение зеленого списка государств на заседании в среду. Теперь в перечень войдут Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Косово, Молдавия, Черногория, Катар и Саудовская Аравия. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие дни.

Вместе с тем, как пишет агентство, странам Евросоюза рекомендуется постепенно отменить ограничения на въезд на территорию сообщества для жителей 14 третьих стран и территорий. Среди них Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и США. Кроме того, упоминаются Гонконг и Макао.

Однако уточняется, что отдельные государства - члены ЕС по-прежнему могут требовать отрицательный результат теста на наличие коронавируса, а также соблюдение обязательного карантина.

В начале мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Государства ЕС также получат право разрешить въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.