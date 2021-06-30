Депутат Рады от оппозиции назвал украинцев и русских одним народом

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Украинцы и русские являются одним народом, их объединяют символы общей Победы над фашизмом. Такое мнение выразил в среду депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, комментируя слова российского лидера Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил о единстве двух народов и подчеркнул, что не считает народ Украины недружественным для России.

"Мы - украинцы и русские - один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей Победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет. И ничто не сможет это изменить", - сказал Кива в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее в среду Путин назвал русских и украинцев одним народом. Он также подчеркнул, что считает недружественным не украинский народ, а нынешнее руководство Украины. Путин добавил, что в случае принятия Верховной радой законопроекта, в котором русский народ не упоминается в числе коренных народов Украины, последствия этого документа можно будет сравнить с оружием массового поражения.

Слова президента РФ немедленно вызвали реакцию в Киеве. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что русских и украинцев нельзя считать одним народом, а также что русских нельзя считать коренным народом Украины.