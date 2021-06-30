Полиция Судана применила слезоточивый газ против протестующих

КАИР, 30 июня. /ТАСС/. Суданская полиция применила в среду слезоточивый газ для разгона участников акции протеста в Хартуме. Об этом сообщил информационный портал Al-Youm al-Tali. По информации издания, политические и гражданские силы организовали марш к президентскому дворцу в знак протеста против ухудшения экономических условий.

Сотни человек вышли на улицы Хартума, протестуя против отмены в начале июня субсидий на бензин и дизель, что повлекло двукратный рост цен на топливо. Снятие субсидий было одним из главных условий Международного валютного фонда (МВФ) для финансирования суданских реформ. Накануне МВФ одобрил Хартуму кредит в размере $2,5 млрд. Демонстранты также требуют скорейшей передачи власти в стране исключительно гражданским силам.

Между тем, как заявили представители Комитет по расширению прав и возможностей, борьбе с коррупцией и возвращению украденных средств в Судане, протесты организованы сторонниками свергнутого режима экс-президента Омара аль-Башира. "Они хотят использовать этот день для провокации хаоса", - приводит их заявление телеканал Al Arabiya. По данным комитета, полиция задержала 79 человек по обвинению в организации беспорядков, которые попытались использовать в своих целях дату 30 июня - годовщину прихода к власти Омара аль-Башира в результате военного переворота 1989 года.

В апреле 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета, которая неоднократно выливалась в столкновения и приводила к гибели людей.

В конечном итоге в августе того же года Военный совет и ключевая оппозиционная сила страны альянс "За свободу и перемены" подписали Конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, рассчитанном на три года. Эти документы считаются основной законодательной базой для постепенной передачи власти от военных гражданским силам. Одним из ключевых положений документов стало создание управляющего Суверенного совета из представителей армии и гражданских сил. Военный совет был распущен.

За последние два года Судану так и не удалось хотя бы отчасти выправить тяжелейшую экономическую ситуацию и стабилизировать национальную валюту. В настоящее время Хартум полагается на помощь международных финансовых институтов.