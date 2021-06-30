Власти Турции сообщили, что россияне остаются лидерами по числу посетивших страну туристов

АНКАРА, 30 июня. /ТАСС/. Россия - лидер пятерки стран, которые с января по май текущего года направили в Турцию наибольшее число туристов. Как отмечается в опубликованном в среду отчете министерства культуры и туризма республики, 571 тыс. россиян посетили Турцию с начала года.

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

Второе место заняла Украина с 423 тыс. туристов, за ней идет Германия (280 тыс.), Иран (238 тыс.) и Болгария (217 тыс.). Всего же с января по май в Турцию прибыло более 3,68 млн иностранцев.

Россия не вошла в пятерку стран, которые направили в Турцию наибольшее число гостей по итогам мая. Традиционно в последние годы россияне оставались в лидерах в мае, когда открывается полноценный туристический сезон. В этот раз на первом месте оказалась Украина (236 тыс.). Такие данные связаны с тем, что с апреля и до второй половины июня авиасообщение между РФ и Турцией было ограничено из-за ситуации с коронавирусом и турпоток почти отсутствовал.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении с 22 июня в полном объеме авиасообщения с Турцией. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.

В прошлом году в Турции побывали 2,1 млн россиян, а в 2019-м, до пандемии, - 6 млн, что составило 12% всех иностранных туристов в стране, указывает Анатолийское агентство. В этом году, по данным АТОР, в Турции, начиная с 22 июня и до конца сентября, могут отдохнуть 3 млн россиян. При этом, как ожидается, высокий сезон может продлиться и в октябре при условии хорошей погоды и при благоприятных ценах.