Глава МИД Польши считает, что Путин в статье для Die Zeit представил СССР в роли жертвы

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау утверждает, что российский лидер Владимир Путин в статье по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз представил собственный взгляд на историю Второй мировой войны. Об этом он написал в опубликованном в среду комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Владимир Путин, президент РФ, в своей статье для еженедельной газеты Die Zeit представил больше чем собственную историю Второй мировой войны. Советский Союз в ней представляется исключительно в роли жертвы, на которую напал Третий рейх и которая защищается от напавшего и затем якобы стала "спасителем Европы", - полагает Рау. При этом, по его версии, российский президент "является главой государства, чья современная идентичность основывается на прославлении имперских традиций".

"Его предложение Германии выглядит так: ЕС, в котором доминирует ФРГ, должен стать частью большого целого, которое возникнет посредством связей с Евразийским [экономическим] союзом, где доминирует Россия", - считает глава польского МИД. Он снова подверг критике строительство газопровода "Северный поток - 2", заявив, что Москва тем самым заманивает Берлин в ловушку.

22 июня на сайте Кремля и в немецком интернет-издании Zeit Online была опубликована статья Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченная к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. В ней российский лидер, в частности, отметил, что РФ выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. Он также обратил внимание на то, что вся послевоенная история континента подтверждает: процветание и безопасность возможны лишь за счет совместных усилий всех стран, включая Россию.