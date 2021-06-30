Минфин США добавил в санкционный список главу Минюста Белоруссии

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уточнило санкционный список по Белоруссии, добавив в него министра юстиции республики Олега Слижевского. Соответствующее решение размещено в среду в федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Рестрикции вводятся на основании, как утверждается, "ответственности или участия в действиях или политике, подрывающих демократические процессы или институты в Белоруссии". Стоит отметить, что в отношении Слижевского уже применялись односторонние ограничительные меры США. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

Минфин США 21 июня ввел новые санкции в отношении белорусских чиновников, под ограничительные меры, в частности, попали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

В санкционный список вошли еще 13 физических лиц. Среди них генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, замминистра юстиции Сергей Калиновский, замглавы МВД Николай Карпенков, начальник УВД Миноблисполкома Александр Астрейко, глава милиции Минска Михаил Гриб, командир спецназа КГБ "Альфа" Сергей Зубков, члены ЦИК Ольга Дорошенко, Андрей Гуржий, Светлана Кацубо, Александр Лосякин, Игорь Плышевский, Марина Рахманова, Ирина Целиковец.

Кроме того, в черный список были тогда добавлены внутренние войска МВД, КГБ, центр изоляции правонарушителей на Окрестина, УВД Брестского облисполкома, а также главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.