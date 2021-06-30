{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Турции также сообщил, что Анкара и Москва "продолжают сотрудничество по производству российской вакцины "Спутник V"

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что обсудил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым ряд международных вопросов, включая ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

"Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии. Вновь обсудили обстановку в Афганистане, предметом наших обсуждений также стал Нагорный Карабах", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Анкара и Москва "продолжают сотрудничество по производству российской вакцины "Спутник V".

Переговоры министров проходили в среду в Анталье. Стороны сначала общались в режиме тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Переговоры длились приблизительно два часа.

Безопасность здоровья российских туристов

По его словам, Турция готова полностью обеспечить безопасность здоровья российских туристов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас все готово, чтобы полностью обеспечить безопасность здоровья туристов из России, все условия для их отдыха. В Анталье, которая является популярным направлением для россиян, тоже все готово. Господин Лавров сам смог в этом убедиться", - сказал он. Трансляцию вел телеканал NTV.

Турецкий министр напомнил, что в 2019 году республика приняла более шести млн россиян. "В 2020 году это число снизилось. Но мы постараемся в этом году достичь допандемийных показателей [по числу принятых россиян]", - сказал он.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении с 22 июня в полном объеме авиасообщения с Турцией, которое было ранее приостановлено. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.

В прошлом году в Турции побывали 2,1 млн россиян, а в 2019 г., до пандемии, - 6 млн, что составило 12% всех иностранных туристов в стране, указывает Анатолийское агентство. В этом году, по данным АТОР, в Турции начиная с 22 июня и до конца сентября могут отдохнуть 3 млн россиян. При этом, как ожидается, высокий сезон может продлиться и в октябре при условии хорошей погоды и при благоприятных ценах.

СМИ: Павел Земан покинул пост генпрокурора Чехии из-за разногласий с главой Минюста
Он возглавлял чешскую генеральную прокуратуру с 2011 года
Читать полностью