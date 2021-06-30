Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что обсудил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым ряд международных вопросов, включая ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
"Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии. Вновь обсудили обстановку в Афганистане, предметом наших обсуждений также стал Нагорный Карабах", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Анкара и Москва "продолжают сотрудничество по производству российской вакцины "Спутник V".
Переговоры министров проходили в среду в Анталье. Стороны сначала общались в режиме тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Переговоры длились приблизительно два часа.
Безопасность здоровья российских туристов
По его словам, Турция готова полностью обеспечить безопасность здоровья российских туристов.
"У нас все готово, чтобы полностью обеспечить безопасность здоровья туристов из России, все условия для их отдыха. В Анталье, которая является популярным направлением для россиян, тоже все готово. Господин Лавров сам смог в этом убедиться", - сказал он. Трансляцию вел телеканал NTV.
Турецкий министр напомнил, что в 2019 году республика приняла более шести млн россиян. "В 2020 году это число снизилось. Но мы постараемся в этом году достичь допандемийных показателей [по числу принятых россиян]", - сказал он.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении с 22 июня в полном объеме авиасообщения с Турцией, которое было ранее приостановлено. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.
В прошлом году в Турции побывали 2,1 млн россиян, а в 2019 г., до пандемии, - 6 млн, что составило 12% всех иностранных туристов в стране, указывает Анатолийское агентство. В этом году, по данным АТОР, в Турции начиная с 22 июня и до конца сентября могут отдохнуть 3 млн россиян. При этом, как ожидается, высокий сезон может продлиться и в октябре при условии хорошей погоды и при благоприятных ценах.