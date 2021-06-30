Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что обсудил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым ряд международных вопросов, включая ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

"Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии. Вновь обсудили обстановку в Афганистане, предметом наших обсуждений также стал Нагорный Карабах", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Анкара и Москва "продолжают сотрудничество по производству российской вакцины "Спутник V".

Переговоры министров проходили в среду в Анталье. Стороны сначала общались в режиме тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Переговоры длились приблизительно два часа.

Безопасность здоровья российских туристов

По его словам, Турция готова полностью обеспечить безопасность здоровья российских туристов.