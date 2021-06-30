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В Белом доме заявили, что США ясно заявили России об ожиданиях в сфере кибербезопасности

Президент США Джо Байден довел до сведения президента РФ Владимира Путина на встрече в Женеве готовность работать с Россией, рассказала зампомощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты четко проинформировали Россию о своих ожиданиях в области обеспечения безопасности в киберпространстве. С таким заявлением выступила в среду заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Президент [США Джо] Байден в полной мере довел до сведения президента [РФ Владимира] Путина [на встрече в Женеве] как нашу готовность работать с Россией, чтобы создать стабильность и предсказуемость в [двусторонних] отношениях, так и ожидание того, что Соединенные Штаты будут защищать своих граждан и свою онлайн-экономику", - сказала сотрудница Белого дома на интернет-конференции, проведенной вашингтонским Атлантическим советом.

"И мы ясно очертили свои ожидания. И на нас лежит обязательство защищать жизненно важные сферы обслуживания, на которые полагаются наши страны", - добавила Нюбергер, курирующая вопросы кибербезопасности.

Российско-американский саммит состоялся в Женеве 16 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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