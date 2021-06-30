Зеленский обсудил с Папой Римским ситуацию в Донбассе и пригласил его на Украину

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию в стране, в том числе в Донбассе, и пригласил его посетить Украину. Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира в Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", - цитирует пресс-служба Зеленского. Он отметил, что разговор происходит в 20-ю годовщину визита Папы Иоанна Павла II на Украину. "Визита вашего святейшества ждет прежде всего народ Украины", - добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский приглашал главу католической церкви посетить страну на празднование Дня независимости, 24 августа.

В разговоре с Папой Римским, как уточнили в пресс-службе, шла речь и о беатификации митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. По словам Зеленского, украинский народ ждет этого события.

По данным историков, 1 июля 1941 года Шептицкий подписал воззвание со словами: "Победоносную немецкую армию встречаем как освободительницу от врага". Кроме того, украинский ресурс "Историческая правда" сообщает, что он лично назначал своих представителей в военную управу, которая вела набор в дивизию СС "Галичина".

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении Шептицкому почетного звания Праведник народов мира за спасение более 150 еврейских детей во время Холокоста. Такое же обращение было и от Зеленского. Однако организация "Яд Вашем" отказала в просьбе, так как Шептицкий "приветствовал немецких оккупантов в 1941 году и призывал украинцев становиться в их ряды".