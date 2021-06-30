Европейский вещательный союз лишил Белтелерадиокомпанию доступа к некоторым услугам

ЖЕНЕВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Исполнительный комитет Европейского вещательного союза (ЕВС) подтвердил на своем заседании в среду приостановку членства Белтелерадиокомпании. С 1 июля она лишена доступа к ряду услуг, предоставляемых участникам ЕВС, включая обмен музыкальным и новостным контентом, сообщил ТАСС официальный представитель организации Дэфид Гудман.

"На сегодняшнем заседании [30 июня] Исполнительный комитет ЕВС подтвердил приостановку членства Белтелерадиокомпании", - сказал он. "С 1 июля Белтелерадиокомпания больше не будет иметь доступа к ряду услуг ЕВС, предоставляемых членам союза, включая обмен новостным и музыкальным контентом, права вещания специфических музыкальных и спортивных событий, юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу и адвокатские услуги", - отметил Гудман.

28 мая Исполком ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании. Причиной, как он пояснил, стала "трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением". Как говорилось в заявлении Исполкома, другие трансляции Белтелерадиокомпании по этому вопросу также вызвали "другие серьезные опасения", поэтому орган принял решение приостановить ее членство в ЕВС.

В марте организаторы "Евровидения" не допустили Белоруссию до участия в конкурсе в 2021 году в связи с тем, что представленная страной песня, по мнению организации, не соответствовала правилам состязания.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. В белорусской столице уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Также была задержана летевшая данным рейсом россиянка Сапега.