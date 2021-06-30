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Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Дональд Рамсфелд AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Дональд Рамсфелд
© AP Photo/Patrick Semansky

Бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет - Reuters со ссылкой на семью.

Биография Дональда Рамсфелда
Экс-глава Пентагона умер в возрасте 88 лет
Биография Дональда Рамсфелда
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