Биография Дональда Рамсфелда

30 июня стало известно о смерти экс-главы Пентагона Дональда Рамсфелда. Он умер в возрасте 88 лет.

Родился 9 июля 1932 года в Чикаго (шт. Иллинойс, США).

В 1954 году получил степень бакалавра политических наук Принстонского университета.

В 1954-1957 годах служил в морской авиации, демобилизовался в чине младшего лейтенанта. Поступив на государственную службу, в течение двух лет был административным помощником конгрессменов Дэвида Деннисона от штата Огайо (1958 год) и Роберта Гриффина от штата Мичиган (1959 год).

В 1960-1962 годах работал в чикагской инвестиционной фирме. В 1960-е годы четыре раза избирался в Палату представителей от Республиканской партии от штата Иллинойс, был членом комитетов по экономике, по науке и аэронавтике, по контролю за бюджетом, а также членом подкомитетов по обороне и по внешней политике.

В 1969 году возглавил Управление экономического развития в администрации президента Ричарда Никсона, а в 1970 году получил пост советника президента и директора правительственного Совета по вопросам стоимости жизни.

В 1972-1974 годах являлся постоянным представителем США в НАТО (в Совете НАТО, в Комитете военного планирования и Группе ядерного планирования НАТО). В 1974 году президент Джеральд Форд назначил его главой аппарата сотрудников Белого дома, одновременно он являлся членом правительственных Советов по проблемам городов, по делам сельских районов и по внутренним делам.

В ноябре 1975 году был назначен министром обороны, став самым молодым (43 года) главой этого ведомства.

Сторонник военного превосходства США над Советским Союзом. При нем была реализована американская программа создания и принятия на вооружение крылатых ракет. Занимал пост до 20 января 1977 года.

С 1977 года на протяжении долгого времени находился вне политики, за исключением 1983-1984 годах, когда занимал посты специального советника Комиссии по стратегическим силам, спецпредставителя президента на Ближнем Востоке и являлся членом консультативного комитета Агентства по контролю над вооружениями и разоружению в администрации президента Рейгана.

Двадцать четыре года Рамсфелд работал в частном бизнесе - возглавлял и входил в советы директоров ряда крупных компаний, среди них Gilead Sciences, General Instrument, а также в попечительский совет RAND Corporation и в руководство Гуверовского института войны и мира.

В 1996-1998 годах возглавлял специальную правительственную комиссию по оценке ракетной угрозы Соединенным Штатам. Доклад этой комиссии лег в основу концепции национальной системы противоракетной обороны США (НПРО).

В 2000 году в ходе президентской избирательной кампании Рамсфелд был консультантом кандидата от Республиканской партии Джорджа Буша-младшего. В 2001 году с приходом к власти администрации президента Джорджа Буша мл. Рамсфелд вновь был назначен министром обороны США, став уже самым пожилым (74) его руководителем. Он пробыл на этом посту до 2006 года. Проявил себя как сторонник реализации идеи создания системы ПРО, считая это ответом на реальную угрозу в современном мире. Стал одним из инициаторов отмены советско-американского Договора о противоракетной обороне от 1972 года.

С его именем связываются очевидные крупные неудачи в военной операции США в Ираке. В 2015 году международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится, что у администрации США имеется достаточно оснований, чтобы начать уголовное преследование Рамсфелда, а также ряда других бывший американских чиновников, так как они санкционировали программу по созданию тайных тюрем ЦРУ, где пытали заключенных.

Автор "Меморандума Дональда Рамсфелда" (написан в 2001) - свода директив, суть которых в том, что вооруженные силы США должны действовать решительно, пользуясь несомненным превосходством над противником и без особой оглядки на союзников. Автор автобиографии "Известное и неизвестное: мемуары" (2012).

Рамсфелд отмечен рядом почетных званий и международных наград, автор публикаций по вопросам национальной безопасности США. В 1977 году был удостоен высшей гражданской награды США - Президентской медали свободы.

Известен своим косноязычием. В 2003 году получил награду общественной организации "Британское общество за понятный английский язык" (BPEC - British Plain English Campaing) за самое непонятное изречение общественного деятеля.

Был женат на Джойс Пирсон. Имел троих детей.