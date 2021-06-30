ООН опубликовала доклад о "российских инструкторах" в ЦАР

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Доклад экспертов о ситуации в Центрально-Африканской республике, ранее утекший в западные СМИ, опубликован в среду на ресурсах ООН.

Доклад содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых "российскими инструкторами". Как отмечают авторы доклада, к ним они причисляют, кроме россиян, также выходцев из "Сирии, Ливии и других стран". Всего, по оценкам экспертов ООН, в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2 100 таких лиц.

Доклад, насчитывающий более 180 страниц, содержит указания, что данные "инструкторы" непосредственно участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. Также им приписываются нарушения международного гуманитарного права.

"Нарушения международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов включали чрезмерное использование силы, неизбирательные убийства, захват школ и грабежи в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций", - утверждается в документе.

Основной источниковой базой, на которых строятся выводы доклада, стали рассказы очевидцев, которые не проверяются другими способами. В докладе при этом приводятся указания со стороны российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов и предположения, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии.

При этом опубликованный доклад не содержит информации о том, что "российские инструкторы" якобы участвовали в пытках и изнасилованиях, как утверждали в течение последних недель западные СМИ, ссылаясь на попавшие к ним фрагменты доклада.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес российских инструкторов в докладе ООН бездоказательны. "Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история - безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей - русские. И с элементами фотошопа ", - сказал он.