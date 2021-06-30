Минобороны ФРГ заключило с Boeing контракт на поставку пяти самолетов P-8A Poseidon

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Германии подписало контракт с американской аэрокосмической корпорацией Boeing на поставку пяти морских патрульных самолетов (МПС) P-8A Poseidon. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на ее сайте.

"Для Boeing большая честь предоставить Германии самый мощный в мире морской патрульный самолет", - отметил вице-президент представительства Boeing по обороне, космосу и безопасности в ФРГ Майкл Хостеттер. "Мы будем продолжать работать с правительством США, правительством Германии и промышленностью над созданием надежного пакета мер поддержки, который обеспечит готовность парка самолетов P-8A ВМС Германии к выполнению задач", - добавил он.

Таким образом, ФРГ становится восьмым заказчиком многоцелевого морского патрульного самолета P-8A Poseidon. Помимо ВМС США, P-8A находится на вооружении или заказан ВВС Индии (под обозначением P-8I), ВВС Республики Корея, ВВС Австралии, ВВС Новой Зеландии, ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.

Созданный на основе коммерческого авиалайнера Boeing 737-800, но с крылом самолета 737-900, МПС P-8A Poseidon был разработан группой компаний во главе с Boeing, в которую также входят CFM International, GE Aviation, Northrop Grumman и Spirit AeroSystems.