Экс-президент Афганистана назвал провальными итоги 20-летней миссии НАТО в стране

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана (2004-2014 годы) Хамид Карзай считает провальными итоги 20-летней миссии НАТО в стране, поскольку за эти годы ситуация с терроризмом в регионе изменилась в худшую сторону. Соответствующее мнение политик выразил в среду в интервью британской газете The Times.

"Страна охвачена ужасом, она в отчаянном положении. Посмотрите вокруг: у нас разруха, страна находится в состоянии конфликта, население Афганистана вынуждено страдать. Почему действия США и НАТО в Афганистане привели к такому результату? Те, кто пришел в страну 20 лет назад во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом, не справились с поставленной задачей. Под их наблюдением экстремизм в Афганистане лишь расцвел. Это то, что я называю провалом", - сказал Карзай.

По его словам, присутствие войск НАТО в Афганистане должно было стать "стабилизирующим фактором", однако этого не произошло, поскольку военнослужащие, участвовавшие в миссии альянса, "вторгались в афганские деревни, обстреливали мирных жителей или врывались в дома граждан по ночам и убивали их семьи". "Для США и НАТО настало время уйти. Будет ли осуществляться вывод войск разумно или нет - это другой вопрос. Они должны были уставить мир после себя, но они не сделали этого", - отметил бывший президент Афганистана.

Операция США в Афганистане при поддержке западных союзников продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Окончательный вывод американских войск из страны начался в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.

На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Сейчас там находятся уже менее 10 тыс. военнослужащих из стран - членов НАТО и государств-партнеров.