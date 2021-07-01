Трамп считает, что при нынешней избирательной системе США станут "банановой республикой"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что при действующей избирательной системе США превратятся в "банановую республику". Такое мнение республиканец высказал в среду на встрече с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и законодателями от этого штата.

Трамп отметил, что на последних президентских выборах добился значительно лучших результатов, чем четырьмя годами ранее. "Но итоги подсчета голосов в этот раз оказались немного в их [демократов] пользу", - указал бывший глава Белого дома, который находится в Техасе в рамках своей поездки на южную границу США. По результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, победу одержал демократ Джо Байден.

"Нам нужно привести избирательную систему в порядок, потому что в противном случае мы упустим нашу страну. Скоро это будет банановая республика, страна третьего мира", - указал Трамп. "Наша страна больна во многих смыслах. Она больна как в плане избирательной системы, так и в плане ситуации на границе", - заключил экс-президент.

Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в 2020 году выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Байдена.

Во многих американских штатах, где у власти находятся республиканцы, в последние месяцы предпринимаются попытки ужесточить контроль при проведении голосования. Демократы критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении в своих политических интересах затруднить процесс голосования.