Власти Китая организовали в Пекине масштабное празднование по случаю столетия компартии

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Правительство КНР организовало в четверг на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина празднование 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК), в котором приняли участие порядка 70 тыс. человек - вдвое больше, чем первоначально ожидалось. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, даже несмотря на полное отсутствие за последнее время в Пекине местных случаев заражения коронавирусом, многие люди, допущенные к церемонии, присутствуют в масках. Все журналисты, освещающие это важное мероприятие, заранее прошли вакцинацию. Понаблюдать за праздничными выступлениями, авиапарадом, торжественным поднятием государственного флага, сотней выстрелов из артиллерийских орудий в честь 100-й годовщины КПК прибыли ключевые фигуры высшего руководства Китая.

"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая горячо поздравляю всех партийцев с 100-й годовщиной КПК", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к собравшимся жителям. Как подчеркнул китайский лидер, за последние 100 лет страна добилась огромных успехов в социально-экономическом развитии, в частности, в формировании среднезажиточного общества. "Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа", - уточнил он.

Мероприятия на разных уровнях

В связи с проведением мероприятия главная улица Пекина Чанъаньцзе полностью перекрыта, на ней установлены кордоны, охраняемые полицией и народной вооруженной милицией. Празднование проходит при немного пасмурной, однако довольно хорошей погоде, к тому же ночью в городе прошли проливные дожди, после которых в утренние часы летняя жара и духота, характерные для этого времени года, почти не чувствуются. Тысячи участников торжества, от чиновников до обычных граждан, под звуки интернационала и торжественных маршей с красными флажками в руках разместились на стульях, установленных ровными рядами на площади. Представители высшего руководства страны заняли места напротив - на трибунах, находящихся у южной стены Запретного города - бывшей резиденции китайских императоров, над парадными воротами которой в наши дни всегда висит портрет лидера китайской революции Мао Цзэдуна (1893-1976).

Мероприятия по случаю юбилея партии, основанной 1 июля 1921 года, организованы по всему Китаю на разных уровнях. Центральный комитет КПК и Си Цзиньпин лично получили множество поздравлений от лидеров целого ряда стран, от руководства крупных политических и международных организаций. Празднование 100-летия в Пекине проходит в особо праздничной атмосфере, люди со всех регионов КНР выкладывают в соцсетях миллионы фотографий и небольших видеороликов.

КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма. Она считается самой многочисленной политической организацией в мире. Согласно официальным данным, количество членов компартии в Китае постоянно увеличивается и уже превысило 95 млн человек, что на 3,5% больше показателя на конец 2019 года. Главная ее задача - построение социализма с китайской спецификой.