Си Цзиньпин: Китай достиг первую цель столетия и построил общество средней зажиточности

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. КНР успешно достигла первую цель столетия по искоренению абсолютной бедности и построению общества средней зажиточности. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы достигли первой цели столетия и во всех отношениях построили общество средней зажиточности в Китае", - сказал он во время выступления на площади Тяньаньмэнь.

"Это означает, что мы решили историческую задачу по искоренению абсолютной бедности в Китае. И теперь мы уверенными шагами идем к достижению нашей второй цели столетия - превращению Китая в великое, современное социалистическое государство во всех отношениях", - отметил глава государства.

Согласно китайской идеологии, цели "двух столетий" заключаются в построении общества "сяокан" (средней зажиточности) к 100-летию КПК в 2021 году, а также превращении Китая в "сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство" к столетней годовщине основания КНР в 2049 году.

КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма, ее первый съезд проходил нелегально с 23 июля по 5 августа 1921 года. Он начался в Шанхае, а закончился на озере Наньху в районе города Цзясин (восточная провинция Чжэцзян), куда участники были вынуждены перебраться после того, как о проведении мероприятия узнали власти. На том ключевом собрании присутствовали 13 человек, в числе которых был будущий китайский лидер Мао Цзэдун (1893-1976) и два иностранных представителя Коминтерна. Делегаты тогда определили официальное название партии и приняли ее первую программу.