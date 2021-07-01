Си Цзиньпин заявил, что армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Власти Китая должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальных интересов КНР. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - сказал глава государства.

По словам председателя КНР, Китай будет перенимать позитивный опыт у других стран, однако не приемлет "заносчивых поучений" в свой адрес.

"Мы хотим учиться у достижений других культур и приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако мы отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником", - сказал он.

"Коммунистическая партия Китая и китайский народ будут уверенно идти по той дороге, которую сами себе выбрали, и твердо возьмут в свои руки свою судьбу для развития Китая и его движения вперед", - добавил глава государства.

История партии

КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма, ее первый съезд проходил нелегально с 23 июля по 5 августа 1921 года. Он начался в Шанхае, а закончился на озере Наньху в районе города Цзясин (восточная провинция Чжэцзян), куда участники были вынуждены перебраться после того, как о проведении мероприятия узнали власти. На том ключевом собрании присутствовали 13 человек, в числе которых был будущий китайский лидер Мао Цзэдун (1893-1976) и два иностранных представителя Коминтерна. Делегаты тогда определили официальное название партии и приняли ее первую программу.